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باتشيكو يتمسك بتمديد عقود 3 لاعبين في الزمالك

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بتمديد عقود 3 لاعبين من العناصر الأساسية للفريق الأبيض.

ويأتى في مقدمة هؤلاء اللاعبين الذين تمسك باتشيكو بالتجديد لهم: التونسي فرجاني ساسي، لاعب الوسط المدافع، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد آخر، وطارق حامد الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، ومحمود حمدي الونش الذي يحق له التوقيع لأي ناد آخر في الموسم المقبل.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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