شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يتمسك بتمديد عقود 3 لاعبين في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بتمديد عقود 3 لاعبين من العناصر الأساسية للفريق الأبيض.

ويأتى في مقدمة هؤلاء اللاعبين الذين تمسك باتشيكو بالتجديد لهم: التونسي فرجاني ساسي، لاعب الوسط المدافع، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد آخر، وطارق حامد الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، ومحمود حمدي الونش الذي يحق له التوقيع لأي ناد آخر في الموسم المقبل.