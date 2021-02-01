شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد اليد يكشف كواليس «وليمة سمك» للاعبي المنتخب عقب مباراة الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الكابتن عمرو فتحي، عضو مجلس اتحاد كرة اليد المصري، تفاصيل تنظيم الاتحاد لـ«وليمة سمك» للاعبي المنتخب الأول في أحد المطاعم الشهيرة، بعد الخروج المشرف من بطولة العالم أمام الدنمارك في ربع النهائي برميات الترجيح 4-3.

وأوضح «فتحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، الإثنين، أن «هذا اللقاء كان الأول بين الفريق ومجلس الإدارة منذ انطلاق البطولة، لأنه كان ممنوعا دخول أعضاء المجلس بسبب نظام البطولة، وكان التواصل وقتها هاتفيا فقط أو عبر الفيديو كونفرانس»، مضيفا: «كنا أول مرة نتجمع ونتقابل مع المنتخب بعد نهاية مباريات البطولة».

وتابع: «كنا لازم نبقي أول ناس تبارك لهم على الأداء المشرف، وجينا عشان نشكرهم وننقلهم حب وتقدير الشعب المصري ليهم، العزومة دي حاجة تحفيزية مهمة جدا عشان يقدروا يحققوا نجاحات في البطولات المقبلة».

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد قدم أداءً مشرفا في بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.