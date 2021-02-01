الشارقة وبني ياس يتألقان في البطولة الأولى للمبارزة للعمومي



اختتمت في الصالة الرياضية لنادي الشارقة الرياضي بمنطقة الحزانة فعاليات بطولة الاتحاد الأولى للمبارزة لفئة العمومي التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع نادي الشارقة الرياضي، وشهد حفل الختام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وسليمان الهاجري عضو مجلس إدارة النادي رئيس إدارة الألعاب الفرية وعبدالرحمن المليحي عضو إدارة الألعاب الفردية مشرف لعبة المبارزة، وإبراهيم خالد مدير الاتحاد، ومحمد سامح ممثلاً عن شركة تيما الدولة الراعي الرسمي للاتحاد.

وحفلت منافسات اليوم الأخير للبطولة الذي خصص لمنافسات الرجال، بالإثارة في مسابقات المبارزة الثلاث الأيبيه «سيف المبارزة»، والفلوريه «الشيش». وشارك في المنافسات 40 لاعباً يمثلون أندية بني ياس الرياضي، والفجيرة الرياضي، وأكاديمية MKFA بدبي، إضافة إلى لاعبي نادي الشارقة مستضيف البطولة.

وتألق البطل الأولمبي علاء أبو القاسم الحائز على الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012 ولاعب نادي الشارقة الرياضي وفاز بلقب سلاح الشيش محققاً المركز الأول والميدالية الذهبية، ونال زميله مناد غازي لقب سلاح السابر، فيما حقق البطل الإماراتي عبدالله الحمادي ذهبية سلاح الأيبيه بعد منافسة شرسة مع لاعب نادي الشارقة الرياضي محمد المازمي.

وأخذت البطولة صبغة عالمية بمسابقتي الفلوريه والسابر بعد مشاركة البطل الأولمبي علاء أبو القاسم في مسابقة سلاح الشيش التي فاز بلقبها بعد فوزه بجميع مباريات التصفيات الست، وتخطيه سيف أحمد لاعب نادي الفجيرة في دور الثمانية بنتيجة 15/3، ثم تجاوزه لجيرفان مانشيرون لاعب نادي بني ياس في الدور قبل النهائي بنتيجة 15/5 ثم الفوز على حمد الجلاف لاعب نادي بني ياس بنتيجة كبيرة 15/2.

وقدم البطل الأولمبي خلال المنافسات لمحات فنية عالية نالت إشادة جميع المتابعين، وحلق زميله مناد غازي بلقب سلاح السابر بعد فوزه في المباراة النهائية على خليفة العبري لاعب بني ياس بنتيجة 15/9 في مباراة قدم فيها اللاعبان مستوى متميزاً من المهارة الفنية العالية وكان لعامل الخبرة الطويلة لغازي الدول الأكبر في حسم النتيجة لمصلحته، خاصة في الوقت الأخير من المباراة.

أما البطل الإماراتي عبدالله الحمادي فقد فائز بذهبية سلاح الأيبيه بعد موقعة شرسة مع لاعب نادي الشارقة محمد المازمي اللذين كانت مباراتهما النهائية مسك الختام نظراً لتقديم اللاعبين مستويات غاية في الروعة والإثارة، وسيطر التعادل على المباراة منذ بدايتها ليحقق المازمي عدة نقاط متتالية يوسع الفارق إلى 12/8 ثم 14/9 لمصلحته، وبينما تأهب الجميع إلى أن اللقب سيذهب إلى المازمي حيث كانت تنقصه نقطة واحدة للفوز، إلا أن الحمادي كان له رأي آخر بتحقيقه العديد من النقاط المتتالية، ويحقق التعادل وسط دهشة الجميع لتحبس النقطة الفاصلة أنفاس المتابعين، ويحققها عبدالله الحمادي وسط فرحة هيستيرية من اللاعب، ومدربيه.