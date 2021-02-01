شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية الصاعدة جوف تتألق في بطولة جيبسلاند للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من تراجع مستوى أدائها ومعاناتها مشكلات في الإرسال، نجحت الأمريكية الشابة كوكو جوف في الفوز 6-3 و6-7 و7-6 على منافستها السويسرية جيل تايشمان لتتأهل للدور الثاني من بطولة جيبسلاند التي تأتي في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن بارك، اليوم الاثنين.

وأهدرت جوف (16 عاماً) فرصة الفوز بالمباراة سريعاً عندما ارتكبت خطأين مزدوجين تسببا في كسر إرسالها، بينما كانت متقدمة 5-2 في المجموعة الثانية.

وبعدها نجحت تايشمان المصنفة 57 عالمياً، في معادلة النتيجة لتمتد المباراة إلى مجموعة ثالثة فاصلة. واستبسلت جوف المصنفة 48 عالمياً في المجموعة الثالثة، وفازت بها لتضرب موعداً في الدور المقبل مع البريطانية كاتي بولتر.

وقالت جوف التي يرشحها كثيرون لخلافة مواطنتها المخضرمة سيرينا وليامز بعد الفوز: «كانت مباراة صعبة بالتأكيد بالنسبة لكل منا حسبما أعتقد».

وكانت جوف حققت أكبر فوز خلال مسيرتها القصيرة مع اللعبة في أستراليا المفتوحة العام الماضي، عندما هزمت حاملة اللقب اليابانية نعومي أوساكا، قبل أن تخسر في الدور الرابع أمام صوفيا كينين التي توجت باللقب بعد ذلك.

وكان هذا ثاني ظهور لجوف في الأسبوع الثاني لبطولة كبرى قبل إتمام عامها 16، بعد وصولها إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون في 2019.