غياب وليد سليمان وربيعة.. قائمة الأهلي الرسمية المشاركة فى كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد الأهلي لبدء منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير الجارى، ويستهل الأهلي منافساته فى البطولة العالمية بمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، على أن يواجه الفائز منهما بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى فى نصف نهائي البطولة العالمية التى يشارك فيها الأهلي للمرة السادسة في التاريخ.

وتضم قائمة الأهلي المشاركة فى المونديال 23 لاعباً، حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – سعد سمير – أحمد رمضان "بيكهام" – محمد هاني – علي معلول.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – أكرم توفيق.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة – حسين الشحات – محمود عبد المنعم كهربا – طاهر محمد طاهر – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف – مروان محسن – صلاح محسن – والتر بواليا.

وخرج من قائمة الأهلي في مونديال الأندية رامي ربيعة ومحمود وحيد لأسباب فينة، ووليد سليمان وناصر ماهر للإصابة، فيما يمكن للأهلي استبدال أي لاعب قبل أول مباراة في البطولة بـ24 ساعة على أن تكون هناك ضرورة قصوى لاستبعاد لاعب كالإصابة الصعبة مثلاً.

وسافرالأهلي إلى قطر الجمعة الماضي ويتدرب الفريق يومياً إستعداداً لمواجهة الدحيل ، كما إصطحب مسئولو النادي الثنائي محمود وحيد ووليد سليمان ضمن البعثة فيما تخلّف رامي ربيعة وإستمر في القاهرة.