وصول مصطفى محمد جالطا سراي بالدوري التركي

الشارقة - اميمة ياسر - وصل إلى إسطنبول في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين النجم المصري مصطفى محمد، المنضم حديثا من الزمالك إلى جالطة سراي التركي.

واستقبل مسؤولو النادي التركي اللاعب ووكيل أعماله أحمد يحيي فور وصولهم إلى تركيا ، ولقى اللاعب ترحيبا كبيرا فى ظل الآمال المنعقدة عليه فى قيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينضم مصطفى محمد لقائمة مباراة جالاتا سراي القادمة أمام إسطنبول باشاك شهير في الدوري التركي يوم الثلاثاء القادم وفقا لما توقعته الصحف التركية ، على أن يشارك كبديل فى المباراة الأولى له مع ناديه .

وكان الزمالك وافق على إعارة مصطفى محمد للنادي التركي لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار.