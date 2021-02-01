باسم مرسي: هناك مسؤول حالي بالزمالك وقف وراء عدم عودتي للأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - قال باسم مرسي، لاعب نادي مصر المقاصة والمنتقل من الإنتاج الحربي: إن مفاوضات انتقاله للفريق الفيومي لم تستغرق أكثر من ساعات.

وأضاف "مرسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" ان جماهير نادي الزمالك تبنت ودعمت عودته للقلعة البيضاء، مؤكدًا أن هناك مسئولًا حاليًا بالزمالك وقف وراء عدم عودته للأبيض أو بيته حسب وصفه.

وأشار إلى أن الكابتن أيمن يونس بذل قصارى جهده من أجل عودته لنادي الزمالك، لافتًا إلى أن أرقامه كانت تصنفه للعودة إلى القلعة البيضاء.

وتابع: هناك من عرقل عودتي ثانية للزمالك، وكنت أحتاج فرصة فقط في الزمالك للحكم على مستوايا، متمنيًا التوفيق لمصطفى محمد في رحلته الاحترافية إلى نادي جالطة سراي التركي، ويتمنى أن تجمعهما المنافسة بالمنتخب الوطني.

وأنهى مسئولو نادي مصر المقاصة إجراءات ضم باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي والزمالك السابق، لمدة 3 مواسم من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.