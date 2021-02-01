رسمياً.. أحمد أحمد يعود لرئاسة «الكاف»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، عودة أحمد أحمد لمنصب الرئيس رسمياً، وذلك بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية تعليق قرارات الاتحاد الدولي للعبة بتجميده 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف فرانك سويسري.

وقال "الكاف"، في بيان رسمي اليوم، أن كونستانت عماري نائب رئيس الاتحاد الافريقي والقائم خلال الأشهر الماضية بمهام الرئيس دعا أحمد أحمد لمباشرة مهام منصبه من جديد بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية الأخير.

وعقدت لجنة الطوارئ اليوم الأحد بـ "الكاف" اجتماعاً عن طريق الفيديو كونفرانس انتهت فيه الى عودة أحمد احمد الى مهام عمله من جديد كرئيس.

وتم انتخاب أحمد أحمد، الرئيس السابق للاتحاد الملجاشي لكرة القدم، رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 17 مارس 2017.

ويوم الجمعة الماضي، حكمت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بعودة أحمد أحمد لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من جديد بعدما أصدرت حكمها الأولي في الشكوى المقدمة من جانبه ضد قرار إيقافه، لحين البت بشكل نهائي في التظلم.

وأصدرت المحكمة الرياضية حكمًا أوليًا بعودة أحمد أحمد إلى عمله، غير أنه يطل من الناحية القانوية غير قادر على المشاركة في انتخابات رئاسة كاف التي ستقام في مارس المقبل، بعدما أتى عقب اجتماع لجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي والاتحاد الاتحاد الأفريقي في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أجل مناقشة قانونية المتقدمين للترشيج.

وقالت المحكمة الرياضية في قرارها إنها سوف تستمع إلى التظلم المقدم من أحمد أحمد في 2 مارس بينما ستقام انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي في 12 مارس، لكن أكدت أن إصدار القرار بشأن أحمد أحمد سيكون في موعد لا يؤثر على فرصته في خوض الانتخابات إذا ثبت عدم قيامه بمخالفة تستحق العقوبة الموقعة عليه.

وتعرض أحمد أحمد للإيقاف لمدة 5 سنوات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، مع فرض غرامة مالية بقيمة 200 ألف فرانك سويسري.

من جانبه، أعرب أحمد أحمد عن ترحيبه بقرارات لجنة الطوارئ برئاسة كونستنت عماري التي قضت بعودته الى منصبه بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية بتعليق العقوبات الموقعة عليه من قبل "الفيفا".

وقال أحمد أحمد في أول تعليق رسمي على عودته الى منصبه كرئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم: "أشكر بحرارة كونستانت عماري على توليه الرئاسة في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف: "أشكر عماري على وجه الخصوص، لتنفيذ بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقامة حالياً بالكاميرون ببراعة".