في ليلة توهج «الفرعون».. محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على وست هام

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن ليفربول من تحقيق الفوز على فريق وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسيّد ليفربول أحداث النصف الأول من المباراة، وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 23، لكن الكرة التي سددها برأسه جاورت مرمى وست هام.

واستمرت محاولات ليفربول لكنها لم تهدد مرمى وست هام بشكل كبير، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح النجم العربي المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول لفريقه ليفربول في الدقيقة 57 بمجهود فردي رائع من اللاعب داخل منطقة جزاء وست هام قبل أن يسدد الكرة في مرماهم بسهولة.

وفي الدقيقة 68، ضاعف محمد صلاح من تقدم ليفربول بتسجيله الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله شاكيري.

وسجل فينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة 84، بعد تلقيه تمريرة رائعة من روبيرتو فيرمينو.

واستطاع وست هام تقليص الفارق عن طريق داوسون في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 40 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد وست هام عند 35 نقطة في المركز الخامس.

وبهدفيه في مرمى وست هام اليوم، يكون محمد صلاح قد سجل أكثر من 20 هدفًا للموسم الرابع على التوالي بالدوري الإنجليزي، ويحقق إنجازًا غاب منذ موسم 1984-1985، بعدما سجل أيان راش أسطورة الريدز في 4 مواسم متتالية، والتي وصلت لـ 6 مواسم متتالية منذ 1982 حتى 1987.

كما وصل محمد صلاح للهدف التاسع له أمام وست هام يونايتد، ورفع صلاح رصيده لـ 90 هدف بالدوري.

كما أن صلاح ثاني لاعب من ليفربول يسجل أكثر من 15 هدف في مواسم متتالية منذ مايكل أوين ( من موسم 2000-2001 حتى 2003-2004).

وهذا الموسم، رفع محمد صلاح رصيده التهديفي بالبريميرليج لـ15 هدفًا ليعزز صدارته في قائمة الهدافين.