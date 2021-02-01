الدنمارك تقهر السويد وتتوّج بلقب كأس العالم لكرة اليد

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج منتخب الدنمارك ببطولة العالم لكرة اليد، التي تقام في مصر 2021، وذلك بعد الفوز على منتخب السويد بنتيجة 26-24، في المباراة التي أقميت بينهما مسا اليوم الأحد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهت بالتعادل بين الدنمارك والسويد 13-13.

وحافظ المنتخب الدنماركي على لقب بطولة العالم لكرة اليد، بعدما توج بالنسخة الماضية في عام 2019 بعد فوزه على النرويج.

وأضافت الدنمارك اللقب الثاني في تاريخها، لكي تتساوى مع كل من ألمانيا وروسيا وأسبانيا.

وعادل منتخب الدنمارك إنجاز كل من فرنسا التي حققت بطولة العالم مرتين متتاليتين من قبل في عامي 2009 و2011، قبل أن تكررها مرة أخرى في عامي 2015 و2017، وسبق فرنسا منتخب السويد الذي حقق اللقب مرتين عامي 1954 و1958، كما كرر نفس الإنجاز مرتين منتخب رومانيا الذي حقق البطولة مرتين متتاليتين عامي 1961 و1964، كما كررها مرة أخرى في مرتين عامي 1970 و1974.