زلزال في كتالونيا.. صحيفة تفجر مفاجأة وتسرّب عقد ميسي «الفرعوني» مع برشلونة.. اتهامات بإفلاس النادي.. و«البرغوث» يتوعد 5 أشخاص

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، والتي جعلته أعلى لاعب أجرًا في تاريخ كرة القدم.

ووقع ميسي آخر عقد مع برشلونة في شهر نوفمبر من عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي العقد بنهاية شهر يونيو المقبل، مما يحق له التفاوض بشكل مجاني مع أي نادٍ آخر.

ووفقاً لما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن عقد التجديد الأخير لميسي الذي وقع عليه في 2017 تضمن حصول "البرغوث" على راتب تجاوز الـ555 مليون يورو في أربعة مواسم ، مما يجعله الرياضي الأعلى أجراً في التاريخ.

وقالت الصحيفة إن العقد الذي وافق عليه جوزيب ماريا بارتوميو (رئيس برشلونة في ذلك الوقت) تضمن أن يحصل ميسي على راتب سنوي يصل إلى 138 مليون يورو إجماليا سنويا (تتضمن المتغيرات).

وأشارت الصحيفة إلى أن ما تم ذكره يعني أن ميسي يتقاضى في اليوم حوالي 380 ألف يورو (210 آلاف صافي من الضرائب).

ونشرت "إل موندو" بنود عقد ميسي مع برشلونة في عدة نقاط:

-يتضمن عقد ميسي راتبًا ثابتًا وحقوق الصورة (80٪ مما يتقاضاه برشلونة) ومتغيرات حسب الأهداف وبعض المكافآت اثنان منها: 115 مليون يورو مكافأة التجديد (الذي يدخل في حسابه بمجرد توقيع العقد) والآخر مكافأة ولاء تقترب من الـ 78 مليون.

-إذا أعلن ميسي رحيله في الموعد المحدد (قبل 30 يونيو) فيمكنه المغادرة دون دفع شرط جزائي، ودون أن يخسر مكافأة الولاء.

-إذا أصبحت كاتالونيا دولة مستقلة ، يمكن لميسي إنهاء العقد دون أن يكون لبرشلونة أي حق في التعويض.

كما تضمن عقد ميسي عدة متغيرات مشروطة بخلاف الراتب، جاءت كالآتي:

- مليون ونصف يورو إذا لعب 60٪ من المباريات (بحد أدنى 45 دقيقة إلا إذا اضطر إلى مغادرة الملعب بسبب الإصابة).

- مليون ونصف يورو إذا تأهل برشلونة لدوري أبطال أوروبا.

- مليون يورو إذا تجاوزت دور المجموعات من الأبطال.

- مليون ونصف يورو لكل جولة من الأبطال (الـ16، ربع النهائي ، نصف النهائي)

- 3 مليون ونصف يورو للفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا.

- 2 مليون إذا فاز بالدوري الإسباني.

- نصف مليون إذا فاز بالكرة الذهبية أو أفضل لاعب في FIFA (في وقت توقيع العقد كانت جائزة واحدة).

- نصف مليون إذا فاز بكأس الملك.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم فوز ميسي بدوري أبطال أوروبا، إلا أن الأرجنتيني حصل في المواسم الثلاثة الأخيرة على ما يقرب من 92٪ من عقده (أكثر من 510 مليون يورو).

بيان عاجل من برشلونة

من جانبه، أصدر نادي برشلونة بياناً حول الواقعة اليوم الأحد.

وقال النادي الكتالوني في بيانه إنه "بالنظر إلى المعلومات المنشورة اليوم في صحيفة "الموندو" فيما يتعلق بالعقد الاحترافي الموقع بين نادي برشلونة واللاعب ليونيل ميسي ، يأسف النادي لأنه تم الكشف عنه علنًا ، لأنه مستند خاص حصريًا يحكمه مبدأ السرية بين جميع الأطراف."

وأضاف البيان: "ينفي نادي برشلونة بشكل قاطع أي مسؤولية عن نشر هذه الوثيقة، وسوف يتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد صحيفة "الموندو"، بسبب الضرر الذي قد يتسبب فيه بعد هذا النشر."

وتابع: "يعبر نادي برشلونة عن دعمه الكامل لليونيل ميسي، لا سيما أي محاولة لتشويه صورته والإضرار بعلاقته مع الكيان الذي تشكَّل فيه رياضيًا، ليصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم."

رد فعل

وكشفت صحيفة إسبانية، عن رد فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على واقعة تسريب عقده مع النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميسي يدرس الرد على واقعة تسريب عقده، حيث سيتخذ محاميه إجراءات قانونية ضد العديد من الأشخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي سيقاضي الصحيفة التي نشرت الخبر، بالإضافة إلى الأشخاص الخمسة الذين كانوا على علم بهذا العقد داخل نادي برشلونة.

وأوضحت أن الأشخاص الخمسة هم "جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق وأوسكار جراو المدير العام للنادي، وكارليس توسكيتس القائم بأعمال رئيس النادي"، بالإضافة إلى شخصين آخرين.