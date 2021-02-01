لا أهلي ولا زمالك.. إنبي يعلن رحيل أسامه جلال إلى بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس ادارة نادي إنبي، اليوم الأحد، عن رحيل مدافع الفريق أسامه جلال إلى نادي بيراميدز.

وأفاد موقع "يلا كورة" بأن نادي إنبي، برئاسة المحاسب مصطفي الأمير، أعلن رحيل مدافع الفريق الشاب أسامه جلال إلى نادي صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المنتظر أن يعلن بيراميدز عن التعاقد مع أسامة جلال خلال الساعات القليلة الماضية قبل غلق باب القيد.

وبحسب ما ذكرت "بوابة الوفد"، فإن مدافع منتخب مصر الأولمبي توجه اليوم إلي مقر تدريبات فريق إنبي ليودع زملاءه بالفريق قبل الانتقال إلي بيراميدز.

وكان أسامة جلال قد ارتبط خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلي الأهلي أو الزمالك قبل أن يتحرك بيراميدز في الساعات القليلة الماضية لينهي الصفقة لصالحه.