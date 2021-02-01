شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد رعاية بنك مصر والاتحاد المصرى للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم مصر، بمجلس إدارة صندوق دعم الرياضة المصرية بحضور محمد الإتربى نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرياضة المصرى.

استعرض أشرف صبحى آخر المستجدات فى خطة الصندوق لدعم الرياضة المصرية، وعملية رعاية الأبطال والموهوبين رياضياً، والخطة الاستثمارية لتطوير وتوسيع صندوق دعم الرياضة ليكون قادراً على رعاية الأبطال والموهوبين رياضيا ودعمهم.

وأكد وزير الرياضة أن خطة وزارة الشباب والرياضة وصندوق دعم الرياضة المصرى تعمل دائماً على الكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها وتطوير هذه المواهب الرياضية، مؤكدا وجود خطة موضوعة بعناية لاكتشاف المواهب ورعايتهم وتأهيلهم ليكونوا أبطالاً واعدين فى مختلف الرياضات.

وعلى هامش الاجتماع، شهد الدكتور أشرف صبحى توقيع برتوكول تعاون بين بنك مصر والاتحاد المصرى للتنس، والذى يهدف لرعاية فعاليات الاتحاد خلال الموسم الحالى من بطولات الدورى والجمهورية والفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة فى مسابقة كأس ديفيز، وبطولة رولان جاروس، و بطولة ويمبلدون، الأمر الذى ينعكس على انتشار رياضة التنس ورعاية اللاعبين المتميزين باللعبة باعتبارها احدى الألعاب الأوليمبية.

قام بالتوقيع الأستاذ/ محمد الإتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر والأستاذ/ إسماعيل الشافعى – رئيس الاتحاد المصرى للتنس.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الصندوق الدكتور سامح الترجمان، والدكتور عماد البناني، وخالد بهاء الدين، وإسماعيل عدلى، والدكتورة سوزان فؤاد وماجد شوقى والمستشار عمرو حسين عضو اللجنة الفنية، والمستشار محمد دياب المستشار القانونى لوزير الشباب والرياضة.