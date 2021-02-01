شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها الكشف عن قائمة الأهلى في مونديال الأندية، وقيد دييجو رولان فى قائمة بيراميدز الأفريقية، وتوفير طائرة خاصة للمنتخب المصرى قبل المشاركة في التصفيات الافريقية.

تعرف على قائمة الأهلي الرسمية المشاركة فى كأس العالم للأندية

يستعد الأهلي لبدء منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير الجارى، ويستهل الأهلي منافساته فى البطولة العالمية بمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، على أن يواجه الفائز منهما بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى فى نصف نهائي البطولة العالمية التى يشارك فيها الأهلي للمرة السادسة في التاريخ.

وتضم قائمة الأهلي المشاركة فى المونديال 23 لاعباً، حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا

الزمالك: لم نتخل عن عنصر أساسي بالفريق ومصطفي محمد استثناء

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك رفض مسئولى القلعة البيضاء رحيل أى لاعب من العناصر الأساسية بالفريق الكروى خلال الميركاتو الشتوي الجاري، والحفاظ على القوام الأساسي من اللاعبين الذين يشاركون فى المباريات رغم تلقى أكثر من لاعب عروضاً لكن الإدارة أغلقت هذا الباب نهائياً.

بيراميدز يُقيد الأوروجويانى دييجو رولان فى القائمة الأفريقية

أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن الثنائى الجديد أسامة جلال والأورجويانى دييجو رولان تم قيدهما فى القائمة الأفريقية استعدادا للمرحلة الجديدة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستعد بيراميدز لمواجهة نادى راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى فى دور الـ32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام مباراة الذهاب يوم 14 فبراير الجارى فى أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 21 من نفس الشهر

طائرة خاصة لمنتخب مصر قبل مواجهة كينيا فى التصفيات الأفريقية

يجهز الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، طلباً لتقديمه إلى مسئولى اتحاد الكرة بسفر الفراعنة إلى كينيا بطائرة خاصة لمواجهتها خلال شهر مارس المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2022 خاصة أن الفريق سيلعب قبلها مباراة بالقاهرة أمام منتخب جزر القمر فى الجولة الخامسة لنفس التصفيات، بعد تحديد الاتحاد الدولى فيفا فترة توقف للمنتخبات من 22 إلى 30 مارس وهى فترة ضيقة لخوض مباراتين.

تفاصيل جلسة جنش مع مسئولى الزمالك بسبب مقدم العقد

عقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمي الفريق بسبب مقدم تعاقده الذى كان يستحق السداد بشكل رسمي أمس، الأحد، وفقا لبنود التعاقد.

دراجان يوفيتش يقود تدريب الإسماعيلى اليوم لأول مرة استعداداً لسموحة

يقود اليوم الأثنين البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى المران الأول للدراويش بعدما حضر ودية الكهرباء أمس من المدرجات للتعرف على مستوى البدلاء بالفريق بعدما شاهد العناصر الأساسية فى مباراة بيراميدز بالمدرجات أيضاً، تعادل فريق الإسماعيلى مع الكهرباء بالإسماعيلية بهدف لكل منهما خلال الودية التى جمعتهما بناء على طلب من المدرب البوسنى دراجان يوفيتش، من أجل متابعة باقى عناصر الفريق التى لم تشارك بمواجهة بيراميدز بمسابقة الدورى المحلى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

تعرف على رسالة وداع الزمالك لـ مصطفي محمد قبل رحلة تركيا

ودع الجهاز الفني لنادي الزمالك، مصطفي محمد مهاجم الفريق الشاب، بطريقة خاصة قبل ساعات من مغادرته القاهرة ووصوله إلى تركيا للانضمام لصفوف جالطة سراي الذى حصل على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.