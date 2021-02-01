شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات المقاصة فى الزمالك لم ينجح أحد.. هل يكسر مروان حمدى القاعدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادى الزمالك مع مروان حمدى، مهاجم المقاصة، مقابل 13 مليون جنيه للنادى الفيومى للموافقة على بيع اللاعب والحصول على الاستغناء الخاص به، بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين كللت بالنجاح وتوقيع العقود بين الناديين.

انضمام مروان حمدى جاء لتعويض غياب مصطفى محمد، الذى رحل إلى نادى جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار مع بند يسمح بالانتقال النهائى بعد نهاية الإعارة بقيمة 4 ملايين دولار.

ورغم حالة التألق والتوهج التى يعيشها لاعبو المقاصة مع فريقهم إلا أنهم فشلوا فى ترجمة ذلك واستغلال الحالة المعنوية التى يعيشونها مع المقاصة فى القلعة البيضاء واختفوا تماماً، بل والأدهى أن هناك عددا من اللاعبين رحلوا عن القطبين دون ترك أى بصمة تضاف إليهم مع تلك الفر،ق فهل ينجح مروان حمدى فى كسر تلك القاعدة ويدشن انطلاقة مميزة لنجوم الفريق الفيومى فى القلعة البيضاء؟.

تعاقد الزمالك عام 2011 مع حسين حمدى فى صفقة كلفت خزينة النادى الأبيض ما يعادل 4 ملايين جنيه، إلا أن اللاعب لم يظهر بالشكل المأمول بعدما فشل فى التأقلم داخل أجواء القلعة البيضاء حتى رحل بهدوء.

كما أبرم مسئولو الزمالك صفقة ثلاثية مع المقاصة تقضى بالتعاقد مع محمود عبد العاطى دونجا ومحمد مسعد وحسنى فتحى مقابل 9 ملايين جنيه، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض موسم 2018 .

وعاد الثنائى محمد مسعد وحسنى فتحى لفريقهما السابق بعد هجوم جماهير النادى الأبيض عليهما ومطالبتهما بالرحيل، بينما انضم دونجا للإسماعيلى.

وتعاقد الزمالك مع نانا بوكو مهاجم المقاصة بناءً على توصية من إيهاب جلال المدير الفنى السابق للزمالك وقتها الذى أكد أنه سيصنع من بوكو مهاجما، نظرا لأنه أكثر واحد يعرف إمكانياته منذ كان يدربه فى المقاصة، إلا أن اللاعب فشل فى كل التجارب التى حصل عليها ولم يحرز سوى هدف وحيد ما دفع مسئولى الزمالك للاستغناء عنه.

أحمد داوودا جاء من المقاصة للزمالك، وشارك فى 11 مباراة فقط، صنع خلالها هدفا وحيدا قبل أن يرحل لطلائع الجيش ومنه للمقاولون العرب، وكلف الزمالك 8 ملايين جنيه بالإضافة إلى 3 ملايين مستحقات متأخرة للمقاصة.

تعاقد الزمالك مع عماد فتحى كان ضمن صفقة الغاني نانا بوكو، التي لم تكلف خزينة الأبيض أي مقابل مادي ورحل فى صمت.