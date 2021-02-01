شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ياسر المحمدي : ساعدت صلاح فى الاحتراف ومش هشجع الأهلى بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين ياسر المحمدى، لاعب الأهلى والزمالك السابق، أن مصطفى محمد نجم الزمالك الذى انتقل للدورى التركى على سبيل الإعارة أمامه فرصة للتألق فى جالطة سراى، وحال تفوقه وبزوغ نجمه سيقوم بمساعدته على الانتقال لمانشستر سيتى.

حسين ياسر المحمدي يكشف مساعدته لمحمد صلاح

وأضاف ياسر المحمدى، فى تصريات تليفزيونية، أنه ساعد محمد صلاح لاعب المنتخب المحترف فى صفوف ليفربول، على الاحتراف عندما انتقل لفريق بازل السويسرى، وهو ما يمكن أن يتم مع مصطفى محمد، فسوف أرشحه لنادى مانشستر سيتى.

حسين ياسر المحمدي : مش هشجع الاهلى أمام الدحيل

وكشف حسين ياسر المحمدى أنه لم يكن يتوقع مواجهة الأهلى مع الدحيل القطرى فى أولى مواجهات كأس العالم للأندية، خاصة أنه لم يكن يتمنى أن تكون أولى مواجهات الفريق الأحمر عربية خالصة، مؤكدا أنه سوف يشجع الدحيل فى مباراته أمام الأهلى، خاصة أن شقيقه لاعب فى صفوف الفريق القطرى، مشيرا إلى أنه سيشجع شقيقه حتى لو كان هناك فريق آخر أمام الدحيل حبا فى شقيقه حتى وإن كان الزمالك، لأن خسارة أخيه ستؤثر على الأسرة بأكملها.

حسين ياسر المحمدي يرجح كفة الأهلى على الدحيل لهذه الأسباب

ووجه حسين ياسر المحمدى نصيحة للنادى الأهلى بضرورة احترام الفريق المنافس فى مونديال الأندية، خاصة أن الدحيل يتسلح بعاملى الأرض والجمهور والإمكانيات الفنية والمادية والأسماء الكبيرة فى صفوفه، لذا سيكون التركيز أقوى لدى ممثل قطر، وبالنسبة للأهلى فيمتلك الخبرات الكثيرة فى بطولات كأس العالم للأندية حيث سبق وشارك بها عدة مرات ، وستكون كفته هى الأرجح وسيفوز إذا لجأنا إلى الخبرة والبطولات.