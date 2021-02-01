شكرا لقرائتكم خبر عن ممر ترحيب من لاعبى بيراميدز للوافد الجديد أسامة جلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطف لاعبو فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على الجانبين لإنشاء ممر للترحيب بأسامة جلال مدافع الفريق الجديد، الذى يشارك لأول مرة في تدريبات بيراميدز، بعد أن تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم خط دفاع الفريق السماوى، وشارك المدافع الشاب لأول مرة فى تدريبات فريق بيراميدز صباح اليوم، الاثنين، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، بعد إتمام انتقاله بالأمس لصفوف النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنبي الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة 11 من الدوري الممتاز.

وأنهى بيراميدز صفقة انتقال أسامة جلال قائد المنتخب الوطني الأولمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل فى اليابان، ليصبح لاعبا فى صفوف بيراميدز بداية من انتقالات الشتاء.

وشارك أسامة جلال في التدريب الأول للفريق بعد قيده محليا وأفريقيا، وسط حفاوة بالغة من لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري.



ممر الترحيب بأسامة جلال (1)



ممر الترحيب بأسامة جلال (2)



ممر الترحيب بأسامة جلال (3)