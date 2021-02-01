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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مونديال اليد بعد تتويج الدنمارك باللقب

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القاهرة - سامية سيد - توج المنتخب الدنماركى لكرة اليد بلقب العالم للمرة الثانية فى تاريخه بعد فوزه على السويد فى المباراة النهائية للنسخة الـ27 من البطولة التى أقيمت بمصر، ليسدل الستار نهائياً على مونديال اليد، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كيف انتهت المباراة النهائية لمونديال اليد؟

ج: فاز منتخب الدنمارك على السويد فى المباراة النهائية لبطولة مصر 2021 بنتيجة 26 - 24، ليحقق أحفاد الفايكينج اللقب الثانى فى تاريخهم.

س: ما هو تشكيل نجوم مصر 2021؟

ج: أعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد تشكيل كل النجوم لبطولة العالم فى نسختها رقم 27 - مصر 2021، وشهد وجود ثلاثة لاعبين من السويد وثنائى دنماركى ولاعب من كل من إسبانيا وفرنسا، وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: أندرياس باليكا (السويد)

الجناح الأيمن: فيران سولى سالا (إسبانيا)

الظهير الأيمن: ماتياس جيدسيل (الدنمارك)

صانع ألعاب: جيم جوتفريدسون (السويد)

الظهير الأيسر: ميكيل هانسن (الدنمارك)

الجناح الأيسر: هامبوس فان (السويد)

لاعب الخط: لودوفيتش فابريجاس (فرنسا)

 

س: من فاز بلقب أفضل لاعب فى مونديال 2021؟
 

ج: حصد الأسطورة الدنماركى ميكيل هانسن لقب أفضل لاعب فى بطولة العالم - مصر 2021، بعد قيادة منتخب بلاده للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

س: ماذا قدم هانسن فى مونديال اليد؟

ج: قدم هانسن، الذى حصد لقب أفضل لاعب فى العالم فى ثلاث مناسبات سابقة، أعوام 2011، 2015 و2018، أداءً رائعاً منذ بداية البطولة، رغم تغيبه عن مواجهتى قطر واليابان فى الدور الرئيسى للبطولة، إلا أنه استطاع أن يكون مؤثرا فى المواجهات الحاسمة لمنتخب بلاده بالأدوار الإقصائية.

سجل اللاعب صاحب الـ33 عاما 48 هدفاً فى 7 مباريات خاضها بقميص منتخب بلاده، بينما صنع 26 هدفا آخرين، ليكون مجموع الأهداف وصناعة الأهداف 74.

س: كيف جاء الترتيب النهائى لمنتخبات مونديال اليد؟

ج: جاء ترتيب الفرق فى أول مرة يشارك 32 منتخبا كالتالي:

1الدنمارك

 

2السويد

 

3إسبانيا

 

4فرنسا

 

5المجر

 

6النرويج

 

7مصر

 

8قطر

 

9سلوفينيا

 

10البرتغال

 

11الأرجنتين

 

12-ألمانيا

 

13بولندا

 

14الاتحاد الروسي

 

15كرواتيا

 

16سويسرا

 

17بيلاروسيا

 

18البرازيل

 

19اليابان

 

20أيسلندا

 

21البحرين

 

22الجزائر

 

23مقدونيا الشمالية

 

24أوروجواي

 

25تونس

 

26النمسا

 

27تشيلي

 

28الكونغو الديمقراطية

 

29المغرب

 

30أنجولا

 

31كوريا الجنوبية

 

32- كاب فيردي

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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