شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مونديال اليد بعد تتويج الدنمارك باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المنتخب الدنماركى لكرة اليد بلقب العالم للمرة الثانية فى تاريخه بعد فوزه على السويد فى المباراة النهائية للنسخة الـ27 من البطولة التى أقيمت بمصر، ليسدل الستار نهائياً على مونديال اليد، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كيف انتهت المباراة النهائية لمونديال اليد؟

ج: فاز منتخب الدنمارك على السويد فى المباراة النهائية لبطولة مصر 2021 بنتيجة 26 - 24، ليحقق أحفاد الفايكينج اللقب الثانى فى تاريخهم.

س: ما هو تشكيل نجوم مصر 2021؟

ج: أعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد تشكيل كل النجوم لبطولة العالم فى نسختها رقم 27 - مصر 2021، وشهد وجود ثلاثة لاعبين من السويد وثنائى دنماركى ولاعب من كل من إسبانيا وفرنسا، وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: أندرياس باليكا (السويد)

الجناح الأيمن: فيران سولى سالا (إسبانيا)

الظهير الأيمن: ماتياس جيدسيل (الدنمارك)

صانع ألعاب: جيم جوتفريدسون (السويد)

الظهير الأيسر: ميكيل هانسن (الدنمارك)

الجناح الأيسر: هامبوس فان (السويد)

لاعب الخط: لودوفيتش فابريجاس (فرنسا)

س: من فاز بلقب أفضل لاعب فى مونديال 2021؟

ج: حصد الأسطورة الدنماركى ميكيل هانسن لقب أفضل لاعب فى بطولة العالم - مصر 2021، بعد قيادة منتخب بلاده للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

س: ماذا قدم هانسن فى مونديال اليد؟

ج: قدم هانسن، الذى حصد لقب أفضل لاعب فى العالم فى ثلاث مناسبات سابقة، أعوام 2011، 2015 و2018، أداءً رائعاً منذ بداية البطولة، رغم تغيبه عن مواجهتى قطر واليابان فى الدور الرئيسى للبطولة، إلا أنه استطاع أن يكون مؤثرا فى المواجهات الحاسمة لمنتخب بلاده بالأدوار الإقصائية.

سجل اللاعب صاحب الـ33 عاما 48 هدفاً فى 7 مباريات خاضها بقميص منتخب بلاده، بينما صنع 26 هدفا آخرين، ليكون مجموع الأهداف وصناعة الأهداف 74.

س: كيف جاء الترتيب النهائى لمنتخبات مونديال اليد؟

ج: جاء ترتيب الفرق فى أول مرة يشارك 32 منتخبا كالتالي:

1- الدنمارك

2- السويد

3- إسبانيا

4- فرنسا

5- المجر

6- النرويج

7- مصر

8- قطر

9- سلوفينيا

10- البرتغال

11- الأرجنتين

12-ألمانيا

13- بولندا

14- الاتحاد الروسي

15- كرواتيا

16- سويسرا

17- بيلاروسيا

18- البرازيل

19- اليابان

20- أيسلندا

21- البحرين

22- الجزائر

23- مقدونيا الشمالية

24- أوروجواي

25- تونس

26- النمسا

27- تشيلي

28- الكونغو الديمقراطية

29- المغرب

30- أنجولا

31- كوريا الجنوبية

32- كاب فيردي