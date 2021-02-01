شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى والمثلوثى والجزيرى.. الزمالك مهبط التوانسة فى الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادى الزمالك مع التونسى سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء بشكل نهائي ليصبح عدد اللاعبين التوانسة فى صفوف الفارس الأبيض ثلاثة، حيث يتواجد فرجانى ساسى وحمزة المثلوثى في صفوف مدرسة الفن والهندسة.

وبدأ ظهور لاعبى تونس فى الدورى المصرى منذ عام 2006، عندنا انضم يامن بن ذكرى للزمالك، وكذلك على العابدى مع الفريق الأبيض، كما خاض أنيس بوجلبان تجربة مميزة مع الأهلي، وترك بصمته مع الشياطين الحمر خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، ولعب مع الفريق 60 مباراة.

لاعب يغرى آخر ونجاح يعقبه نجاح، حفز الكثير من لاعبى الشمال للقدوم إلى الدورى المصرى بحثاً عن المجد الكروى، خاصة فى الأهلى والزمالك، ورغم توقف استقدام لاعبين من شمال أفريقيا لفترة لعدم انتظام المسابقة المحلية، كان على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلى، بمثابة الباب الجديد الذى تم فتحه أمام لاعبى الشمال مرة أخرى، خاصة بعد تألقه مع الفريق الأحمر واستحواذه على المركز الأساسى فى الفريق رغم تتابع المدربين ليحصد ألقاب بالجملة مع نادى القرن كانت بوابة غزو التوانسة للإيجبشيان ليج، كما أصبح فرجانى ساسى معشوق جماهير القلعة البيضاء، بسبب طريقته فى اللعب، حيث وصف خبراء الكرة المصرية أسلوبه بـ "السهل الممتنع"، بالإضافة أنه يصنع ويسجل الأهداف.

وبدأ حمزة المثلوثى يتحسس طريق المشاركة مع الفارس الأبيض بعد انضمامه للفريق في الميركاتو الصيفى الماضى.

وكان الجزيري إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون، فى تشكيل الفريق، نظرا لإجادته اللعب في مركز الجناح الايسر والمهاجم الصريح، فضلا عن قدرته على إحراز الأهداف وصناعتها.

سيف الدين الجزيري شارك مع المقاولون العرب في 9 مباريات بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية. سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

ولن يحق للزمالك قيد سيف الدين الجزيري في قائمته الأفريقية فى حال إتمام التعاقد مع اللاعب، كونه شارك بالفعل مع المقاولون العرب هذا الموسم فى الكونفدرالية الأفريقية.

وتبقى خريطة اللاعبين التوانسة فى مصر جاءت كالتالى: الزمالك فى الصدارة بثلاثة لاعبين "فرجانى ساسى وحمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى"، ثم المقاولون العرب بلاعبين هم وسيم النغموشى، هيثم الجوينى"، الإسماعيلى "فخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى"، الأهلى "على معلول"، سموحة "رفيق كابو"، الإنتاج الحربى "رفيق الكامرجى"، حرس الحدود "أيوب بن مشارق"، وادى دجلة "إيهاب المباركى"، إنبى "زياد بوغطاس"، سيراميكا "سيف تقا"، الجونة "محمد الحبيب يكن"، والبنك الاهلى "محمد المثنانى".