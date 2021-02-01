شكرا لقرائتكم خبر عن حساب مونديال اليد: شكرا مصر وقياداتها لإنجاح هذا الحدث والتاريخ يقف شاهدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الحساب الرسمى للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، التى أسدل الستار عليها أمس الأحد، وتتويج المنتخب الدنماركى باللقب للمرة الثانية على التوالى، بتنظيم مصر الرائع للبطولة مقدما الشكر للدولة المصرية وقيادتها على إنجاح هذا الحدث الكبير وسط الحضارة الأعرق فى التاريخ.

ونشر حساب البطولة على تويتر صورة للصالة المغطاة، وعلق عليها: "لوحة لم ينقصها سوى وجود الجمهور، شكرًا للدولة المصرية وقياداتها على التصميم لإنجاح هذا الحدث الكبير، البطولة الأكبر فى التاريخ، وسط الحضارة الأعرق فى التاريخ. والتاريخُ يقفُ شاهدًا.



مونديال اليد

وأسدل الستار على بطولة كأس العالم لليد، التى تحدت مصر نفسها فى تنظيم الحدث العالمى رغم تداعيات كورونا الصعبة، ونجحت فى التحدى حتى خرجت بطولة يتحدث عنها العالم وتشيد بها وسائل الإعلام فى كل مكان، وحافظ منتخب الدنمارك على لقبه العالمى للمرة الثانية على التوالي، وفاز بلقب النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021، بالفوز على السويد 26-24.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حضر المباراة النهائية لمونديال بطولة كأس العالم لليد للرجال "مصر 2021" فى نسختها السابعة والعشرين بين منتخبى الدنمارك والسويد المٌقامة فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والدكتور هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى للعبة، وأعضاء اللجنة المنظمة، كما حضر المباراة الختامية عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، وسفيرا الدنمارك والسويد.

وقام رئيس الوزراء بتسليم كأس البطولة لفريق الدنمارك الفائز بالمركز الأول بمشاركة رئيس الاتحاد الدولى للعبة، إضافة إلى تسليم راية تنظيم المونديال فى نسخته الـ 28 إلى مسئولى دولتى السويد وبولندا، المزمع استضافة المونديال بهما عام 2023.