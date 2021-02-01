شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو رولان مهاجم بيراميدز الجديد.. قاد هجوم أوروجواى بجوار سواريز وكافانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر نادى بيراميدز في التغريد منفردًا بالتعاقدات المدوية التي يُبرمها مسئولو النادى لتدعيم صفوف الفريق، حيث يتميز بيراميدز في استقدام نجوم عالميين لم يسبق لهم اللعب في الدورى المصرى، على رأسهم النجم البرازيلي كينو، والسورى عمر خربين، وفى الأخير النجم الأوروجويانى دييجو رولان، والذى تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

دييجو رولان والمشاركة فى الدورى الإسبانى والفرنسى

ويمتلك دييجو رولان صاحب الـ 27 عاما مسيرة قوية للغاية، حيث سبق له اللعب في أندية ديبورتيفو لاكورونيا، وألافيس وليجانيس، ومالجا في إسبانيا، ونادي بوردو في الدوري الفرنسي.



دييجو رولان مهاجم بيراميدز

أرقام دييجو رولان مهاجم بيراميدز الجديد

ويمتلك النجم الأورجوياني أرقاما هائلة كأحد الهدافين المتميزين، حيث لعب 121 مباراة في الدوري الفرنسي مع بوردو، ساهم في 45 هدفا، سجل 33 وصنع 12 هدفا آخرين. كما خاض المهاجم 41 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفا واحدا، فيما لعب 18 مباراة في الدوري المكسيكي سجل خلالهم 7 أهداف.

دييجو رولان دييجو رولان مهاجم منتخب أوروجواى بجوار سواريز وكافاني دييجو رولان مهاجم منتخب أوروجواى بجوار سواريز وكافاني ودييجو رولان مهاجم دولي في صفوف منتخب أوروجواي، ويكمل النجم الدولي المثلث الهجومي لمنتخب أوروجواي بجانب الثنائي لويس سواريز وإدينسون كافاني، حيث خاض 25 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.



دييجو رولان مع كفانى

دييجو رولان فى القاهرة

وصل الأوروجويانى دييجو رولان إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، استعدادًا للمشاركة فى تدريبات فريقه الجديد بيراميدز، حيث سيخضع لبرنامج خاص تحت قيادة الأرجنتينى أروابارينا تمهيدًا لمشاركته فى التدريبات الجماعية على أمل الدخول سريعًا فى قائمة الفريق والمشاركة بالمباريات.