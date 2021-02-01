شكرا لقرائتكم خبر عن عزومة تجمع هانى أبو ريدة ومحمود طاهر فى مشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مشروع الهدف بـ 6 أكتوبر جلسة ودية وعزومة جمعت هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، مع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، تم خلالها تفقد مبني مشروع الهدف والذى يتم تطويره خلال الفترة الماضية بعد وصول دعم من الاتحاد الدولي "فيفا"، وتحدث الثنائي عن انتخابات الجبلاية المقبلة.

وترددت خلال الساعات الماضية أنباء حول نية محمود طاهر الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة والتي لم يتحدد موعدها بعد.

ورغم ضبابية المشهد وعدم وضوح الرؤية حتى الآن بشأن مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إلا أن هناك بعض الأسماء بدأت ترتب وتجهز لخوض غمار المعركة الانتخابية وتحديدا على مقعد الرئاسة والتى ستكون شديدة الشراسة نظرا لقوة الأسماء التى تنوى الترشح وانتزاع كرسى رئاسة الجبلاية.

ويتمسك هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا بخوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس، خاصة إذا أقيمت أواخر يناير أو أول فبراير المقبلين حتى يعزز موقفه فى انتخابات المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا التى ستقام فى مارس المقبل.

وشهدت الأيام الأخيرة اتصالات بين هانى ابو ريدة وعدد من الأسماء للدخول فى قائمته مثل محمود الشامى وأشرف محرم وعامر حسين وعماد متعب وغيرهم.

شهدت الساعات الأخيرة اتصالات من قبل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بمحمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق وبعض المقربين منه من أجل إقناعه بالترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة والتي لم يتحدد موعدها النهائي بعد انتظارا لوصول خطاب من الاتحاد الدولي فيفا بموعد الانتخابات.

وكشف مصدر مقرب من محمود طاهر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم طاهر نفسه لموقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة خاصة وانه سبق له التواجد في عضوية منصب الجبلاية مع عدد من الأسماء الكبيرة مثل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الاسبق و هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق.