بتوقيع الخطيب.. الأهلي يسلم قميصه لمتحف الاتحاد الدولي

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
قدمت بعثة النادي الأهلي اليوم الاثنين، قميص النادي الموقع باسم محمود الخطيب رئيس النادي للاتحاد الدولي لكرة القدم لوضعه في متحف فيفا.
وطلب "فيفا" الحصول على قميص نادي القرن، مزينا بتوقيع الخطيب، ووضعه في متحفه بقسم كأس العالم للأندية؛ تقديرا لتاريخه الحافل مع كرة القدم، وبصفته أحد أبرز أساطير الكرة في العالم والقارة الإفريقية، ورئيس أكبر نادٍ في القارة.
من جانبه قام الخطيب بالتوقيع على قميص الأهلي وكتب عليه "دعوات النادي وجماهيره وأعضائه بالتوفيق والنجاح".
جدير بالذكر أن الخطيب يتواجد في مدينة الدوحة القطرية في الوقت الحالي حيث يترأس بعثة الأهلي التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الرابع من شهر فبراير الجاري.