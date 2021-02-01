بتوقيع الخطيب.. الأهلي يسلم قميصه لمتحف الاتحاد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قدمت بعثة النادي الأهلي اليوم الاثنين، قميص النادي الموقع باسم محمود الخطيب رئيس النادي للاتحاد الدولي لكرة القدم لوضعه في متحف فيفا.

وطلب "فيفا" الحصول على قميص نادي القرن، مزينا بتوقيع الخطيب، ووضعه في متحفه بقسم كأس العالم للأندية؛ تقديرا لتاريخه الحافل مع كرة القدم، وبصفته أحد أبرز أساطير الكرة في العالم والقارة الإفريقية، ورئيس أكبر نادٍ في القارة.

من جانبه قام الخطيب بالتوقيع على قميص الأهلي وكتب عليه "دعوات النادي وجماهيره وأعضائه بالتوفيق والنجاح".

جدير بالذكر أن الخطيب يتواجد في مدينة الدوحة القطرية في الوقت الحالي حيث يترأس بعثة الأهلي التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الرابع من شهر فبراير الجاري.