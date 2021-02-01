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الخليج 365 يكشف سيناريوهات اللجنة الثلاثية لانتخابات اتحاد الكرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

تدرس اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم بعض السيناريوهات بشأن انتخابات مجلس الإدارة وكيفية عقدها في المرحلة المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد عين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد لتولي إدارة الاتحاد خلفاً للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "هناك سيناريو يتم دراسته بشأن الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد عندما ترفع الحكومة المصرية الحظر على تجمعات الجمعيات العموميات".

وتابع "لكن هناك رأي أخر، يتعلق بأن يتم الدعوة للانتخابات بعد نهاية مدة اللجنة الثلاثية في نهاية شهر يوليو المقبل".

وصرح "هذا الاقتراح يستهدف الانتظار لما بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو".

واختتم "وبالتالي تفادي أي أزمات إدارية أو أي طعن يستند لعدم انتهاء الدورة الأولمبية وبالتالي تكون الانتخابات نهائية دون أي مشاكل".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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