كاباك أم بن ديفيز.. من يرمم دفاع ليفربول قبل نهاية الميركاتو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ساعات قليلة ويُسدل الستار على نافذة الانتقالات الشتوية، ومازال ليفربول بطل الدوري الإنجليزي يبحث عن تدعيم خد دفاعه الذي عانى كثيرًا منذ بداية الموسم الكروي الجاري، وبالتحديد عقب إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك.

في شهر أكتوبر الماضي، تعرض فان دايك للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد تدخل قوي من جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

لم يستطع المدافع الهولندي استكمال المباراة، وخرج متأثرًا بإصابته التي تبين فيما بعد أنها قطع في الرباط الصليبي للركبة مما أسفر عن خضوعه لجراحه وغيابه عن الملاعب حتى الآن.

خسارة فان دايك لم تكن الأخيرة لخط دفاع ليفربول، فالثنائي جويل ماتيب وجو جوميز عانى من تكرار الإصابات خلال الموسم وابتعدا عن تدعيم الفريق في بعض المباريات مما اضطر يورجن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي للاستعانة بخدمات ثنائي الوسط فابينيو وجوردان هندرسون في الخط الخلفي لسد الغيابات.

فقد ليفربول العديد من النقاط منذ بداية مشواره في الدوري، ويحتل حاليًا المركز الثالث بجدول بريميرليج برصيد 40 نقطة جمعها بعد مرور 21 جولة (حقق الفوز في 11 مباراة، تعادل في7 وخسر في 3 آخرين).

كثر الحديث خلال الساعات الماضية عن قرار ليفربول بدعم الخط الخلفي لبطل بريميرليج، وارتبط أكثر من لاعب بالانتقال إلى ملعب آنفيلد على رأسهم أوزان كاباك لاعب شالكه الألماني وبن ديفيز مدافع بريستون نورث الناشط في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب).

تضاربت الأقاويل اليوم الاثنين، حول موقف ليفربول من الصفقتين، فالبعض أشار إلى خضوع كاباك للفحص الطبي في ألمانيا تمهيدًا للانتقال إلى الفريق الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن بطل الدوري الإنجليزي يسابق الزمن لإتمام الصفقة قبل غلق نافذة الميركاتو.

وأضافت الشبكة أن إدارة الريدز ستدفع حوالي 2.5 مليون جنيه استرليني مقابل ضم استعارة اللاعب، على أن يتضمن العقد بند يتيح شراء اللاعب في الصيف المقبل.

وأوضحت "سكاي" أن البالغ من العمر 20 عامًا سيخضع للفحص الطبي في ألمانيا، وفي الوقت ذاته أشارت إلى أن الصفقة قد تتعقد حيث ترغب إدارة نادي شالكه التوقيع مع بديل أولًا قبل التفريط في خدمات المدافع التركي.

من ناحية أخرى، أشارت بعض التقارير الأوروبية إلى أن ليفربول لديه خطة أخرى وهي التعاقد مع بن ديفيز مدافع بريستون.

وأكد جيمس بيرس الصحفي المقرب من نادي ليفربول، أن حامل لقب بريميرليج توصل بالفعل لاتفاق بالفعل مع بريستون فيما يتعلق بصفقة بن ديفيز مقابل مليوني جنيه إسترليني.

وأشار بيرس إلى أن اللاعب يخضع حاليا للفحص الطبي تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى ليفربول.

جدير بالذكر أن بن ديفيز يبلغ من العمر 25 عامًا وشارك مع فريقه هذا الموسم في 19 مباراة، بينما شارك كاباك في 14 مباراة بالدوري المحلي.