الاتحاد الإيطالي يفتح تحقيقاً في واقعة لوكاكو وإبراهيموفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم فتح تحقيق في الأزمة التي حدثت بين روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان وزلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان أثناء مباراة الفريقين في كأس إيطاليا.

وشهدت مباراة إنتر ميلان وميلان، مشادة كلامية بين اللاعبين، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن المشادة الكلامية احتوت على عبارات عنصرية من اللاعب السويدي تجاه لوكاكو.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه الثنائي بعد المشادة التي نشبت بينهما، قبل أن يتعرض إبراهيموفيتش للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في وقت لاحق من المباراة.

ووفقاً لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن المدعي العام التابع للاتحاد الايطالي لكرة القدم، قرر فتح تحقيق في قضية ابراهيموفيتش ولوكاكو.

وسيستدعى المدعي العام، باولو فاليري حكم المباراة للاستماع الى أقواله في الواقعة بين اللاعبين.