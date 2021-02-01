نائب برشلونة السابق: ميسي لا يفسد النادي.. هو من يجلب لنا الأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق جودري ميستري نائب رئيس برشلونة السابق، على تسريب عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكتالوني والذي تضمن عدة بنود أثارت الجدل.

ونشرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية الشهيرة صورة من عقد ميسي مع برشلونة الذي وقع عليه في شهر نوفمبر من عام 2017 وتضمن حصوله على ما يزيد على 555 مليون يورو خلال الأربع مواسم.

وخلال حواره مع إذاعة "كادينا سير"، قال ميستري: "ميسي لا يفسد برشلونة، ميسي يساعد في إدخال هذه الأموال".

وأضاف: "من يقول إن ميسي يدمر برشلونة، إما أنه ليس لديه فكرة أو يريد الإشارة إلى أمور سيئة".

وتابع: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسريب عقد، وأنا لا أفهم السبب".

وأتم: "لم أتحدث مع بارتوميو (رئيس برشلونة السابق) حول هذه المسألة، اكتشفت من الصحافة ".

جدير بالذكر أن برشلونة أصدر بيانًا رسميًا أمس الأحد، نفى خلاله علاقته بتسريب العقد مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة الإسبانية.