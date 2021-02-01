المقاولون يستعيد عبد الوهاب إسماعيل.. ومحمد طلعت ينتقل للانتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

انتقل محمد طلعت لاعب نادي سموحة الى الانتاج الحربي لمدة ٦ شهور على سبيل الاعارة.

وحضر اللاعب للتوقيع في حضور سمير الحاوي وكيله و اشرف عامر رئيس النادي وخالد مهدي مدير الكرة.

وقطع سمير الحاوي وكيل طلعت شرطا كبيرا في انهاء المفاوضات بالساعات الأخيرة لصالح العجلات الحربية.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق اليوم استعدادا للدوري خلال الفترة المقبلة.

وانتقل محمد طلعت في الموسم الماضي لسموحة قادما من المقاولون العرب.

وفي صفقة أخرى، قرر نادي المقاولون العرب إعادة عبدالوهاب اسماعيل وقطع اعارته من اسوان خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحضر اللاعب الى مقر المقاولون العرب بصحبه وكيله سمير الحاوي وعماد النحاس المدير الفني للفريق.

وجاء قرار المقاولون العرب لتدعيم الجبهه اليسرى خلال الفترة المقبلة وبعد الاداء المميز الذي ظهر به اللاعب في الدوري.

الجدير بالذكر ان المقاولون اعار عبدالوهاب اسماعيل في بداية الخوي لاسوان ثم استعاده في يناير.