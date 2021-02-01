تقارير: كاباك يجري الكشف الطبي تمهيدًا للانضمام لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الاثنين، إن التركي أوزان كاباك مدافع فريق شالكه الألماني، يُجري حاليًا الكشف الطبي في ألمانيا تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف ليفربول قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

ويعاني ليفربول على مستوى خط الدفاع بعد الإصابة التي تعرض لها مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك في شهر أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بجانب تكرار إصابات جويل ماتيب.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن بطل الدوري الإنجليزي يسابق الزمن لإتمام الصفقة قبل غلق نافذة الميركاتو.

وأضافت الشبكة أن إدارة الريدز ستدفع حوالي 2.5 مليون جنيه استرليني مقابل استعارة كاباك، على أن يتضمن العقد بند يتيح شراء اللاعب في الصيف المقبل.

في الوقت ذاته أشارت "سكاي" إلى أن الصفقة قد تتعقد حيث ترغب إدارة نادي شالكه التوقيع أولًا مع بديل قبل التفريط في خدمات المدافع التركي.

جدير بالذكر أن شالكه يعاني منذ بداية الموسم من تذبذب أداء الفريق وتراجع نتائجه، حيث يحتل حاليًا المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 8 نقاط.