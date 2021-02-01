الدوري الانجليزي | ماذا قالت الصحف البريطانية عن تألق صلاح أمام وست هام

تناولت الصحف البريطانية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، تألق نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في انتصار فريقه (3-1) على وست هام، بعدما سجل ثنائية ليعيد الريدز إلى سباق المنافسة على اللقب من جديد.

وعنونت صحيفة الميرور: “بعيد عن المستوى؟ انتظر لحظة، هو لاعب من طراز عالمي”، في إشارة إلى إشادة المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب بمستوى صلاح.

وأشادت صحيفة المترو بالنجم المصري، تحت عنوان: “لحظة من السحر.. صلاح المذهل يلمع مع عودة البطل إلى مستواه القوي”.

أما صحيفة التليجراف، ذكرت: “عرض صلاح السوبر.. المهاجم المصري يضع البطل مجددًا في سباق اللقب”.

من جانبها، عنونت صحيفة الجارديان: “فرحة ليفربول الثنائية.. كلوب يشيد بقوة الريدز ويضم المدافع ديفيز” في إشارة لاقتراب الريدز من حسم صفقة مدافع فريق “بريستون نورث إيند”، الذي ينشط في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب).

وأحرز صلاح ثنائية في مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الأحد، ليرفع رصيده لـ 15 هدف في صدارة جدول ترتيب هدافي البريميرليج.

كما بات النجم المصري، أول لاعب منذ أسطورة ليفربول ومنتخب ويلز “إيان راش” يتمكن من تسجيل 20 هدف أو أكثر بقميص الريدز في 4 مواسم متتالية.

وسجل صلاح في أول موسم له مع ليفربول 2017/18 ما مجموعه 44 هدفًا في جميع المسابقات، وسجل 27 هدفًا في موسم 2018/19، وسجل 23 هدفًا في الموسم الماضي 2019/20.

وفي الموسم الحالي 2020/21 أحرز محمد صلاح 20 هدفًا، ليصبح أول لاعب يفعلها منذ إيان راش الذي سجل أكثر من 20 هدف في أربعة مواسم متتالية مع ليفربول في الفترة بين عامي 1981 و1987.