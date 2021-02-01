محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

المنامة - ياسر ابراهيم - أكّد اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأضاف نجم ليفربول هدفين أمس الأحد في شباك مضيفه وست هام على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبات رصيد صلاح من الأهداف حتى الآن في الموسم الجاري 15 هدفا، متقدما بفارق ثلاثة أهداف على أقرب منافسيه في القائمة، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام هوتسبور صاحب الـ 12 هدفا.



هدفا صلاح مساء الأحد على ملعب لندن الأولمبي جاءا بعد غياب عن التهديف لازم النجم المصري طوال تسع ساعات من الدوري الإنجليزي الممتاز هي مدة ست مباريات كاملة.



وشهدت الدقيقة الـ 57 من مباراة الأحد عودة صلاح إلى التهديف بتسديدة سكنت شباك وست هام على ملعبهم، قبل أن يؤكد النجم المصري تلك العودة بهدف ثان في الدقيقة الـ 68 من المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.



وبات بذلك ليفربول في المركز الثالث في المسابقة برصيد 40 نقطة بعد مانشستر سيتي بـ 44 نقطة، ومانشستر يونايتد بـ 41 نقطة.



وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب لصحيفة سكاي سبورتس الإنجليزية: "مع صلاح أنا لا أندهش .. نعمل معا بشكل يومي .. ستظل لديه دائما الرغبة الجارفة في تسجيل أهداف .. صلاح لاعب عالمي، لا شك في ذلك".



وبات صلاح بعد مباراة الأحد أول لاعب في ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفا في كل المنافسات بأربعة مواسم على التوالي منذ اللاعب الإنجليزي إيان راش الذي فعل ذلك ستة مواسم خلال الفترة بين عامي 1981 و1987.

المصدر: بي بي سي