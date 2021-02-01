الامارات | الكشف عن مصير مشاركة شيكابالا في مباراة غزل المحلة بالدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مصير مشاركة شيكابالا في مباراة غزل المحلة بالدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت قناة الزمالك المصري بأن قائده شيكابالا سيغيب عن المباراة المقبلة للفريق أمام غزل المحلة الثلاثاء (الساعة الخامسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت الإمارات) ضمن الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

وقالت القناة إن "شيكابالا اشتكى من ألم في ظهره بعد المباراة الماضية، وفضل الجهازين الفني إعطائه راحة وعدم الضغط عليه في التدريبات، وإراحته من المباراة المقبلة حتى لا يتم المجازفة به".

وأضافت أن "اللاعب التونسي حمزة المثلوثي حدث احتكاك بينه وبين أحد اللاعبين خلال التدريبات، وأصيب بجزع خفيف في الرباط الداخلي"، موضحة: "لكن إصابة الثنائي شيكابالا وحمزة المثلوثي ليست مقلقة لجماهير الزمالك".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة متقدماً على غريمه الأهلي بفارق نقطتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news