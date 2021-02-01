الامارات | أول تعليق من عموري بعد رحيله عن الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عموري بعد رحيله عن الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق لاعب الجزيرة، عمر عبد الرحمن، على قرار إدارة النادي الذي صدر اليوم بفسخ عقده بالتراضي.

وكتب اللاعب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: " اتقدم بجزيل الشكر لإدارة نادي الجزيرة على منحي فرصة تمثيل فخر ابوظبي خلال الفترة الماضية، واتمنى للفريق التوفيق محليا وخارجيا، والشكر موصول لجمهور الجزيرة".

ويحق لـ"عموري" خلال 21 يوماً الانتقال إلى أي ناد أخر محلياً بعد أن أصبح لاعباً حراً.

مفاجأة.. الجزيرة يفسخ عقد عموري

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