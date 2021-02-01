شكرا لقرائتكم خبر عن بوتشيتينو يعالج أخطاء مدافعى باريس سان جيرمان قبل مواجهه نيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الارجنتينى، ماوريسيو بوتشيينو، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى، لعلاج الأخطاء التى وقع فيها مدافعوا فريقه خلال مباراتهم الأخيرة أمام فريق لوريان، والتى خسرها باريس بنتيجة 3/2، وذلك قبل مواجهه الفريق المقبلة أمام نظيره نيم، الأربعاء عند العاشرة مساء.

وانتقد بوتشيينو، مشكلة عدم التنظيم الدفاعى لفريقه فى بعض أوقات مباراة لوريان، وذلك خلال المؤتمرالصحفى الذى أعقب اللقاء.

ويحتل باريس سان جيرمان، المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 45 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن فريق ليل المتصدر برصيد 48، ونقطة عن ليون صاحب المركز الثانى برصيد 46 نقطة.