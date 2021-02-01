شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 12 عاما.. تعرف على منافس الأهلى فى مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتقرب الجماهير العربية المواجهة المثيرة بين الأهلى والدحيل القطرى الخميس المقبل فى مونديال الاندية ونستعرض فى التقرير التالى تاريخ نشأة النادى القطرى وبعض المعلومات قبل المواجهة.

والدحيل نادي قطري محترف ومتعدّد الرياضات، يقع مقرّه في العاصمة القطرية الدوحة، تم تأسيسه رسميًا عام 2009، ويلعب ضمن مصاف أندية دوري نجوم قطر، وهو أحد أكثر الأندية تحقيقًا للألقاب على المستوى المحلّي والإقليمي والقاري في السنوات الأخيرة.

تم تأسيس النادي عام 2009 باسم نادي لخويا الرياضي وكانت انطلاقته في دوري الدرجة الثانية القطري الذي لعب فيه لموسم واحد، سرعان ما صعد بعده لدوري نجوم قطر بداية من موسم 2010–11 ومنذ ذلك الحين وهو يلعب في مصاف الكبار.