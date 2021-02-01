شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يحتفلون بانضمام أسامة جلال على طريقتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل لاعبو بيراميدز بالوافد الجديد للفريق اسامة جلال مدافع انبي فى أول تدريب رسمي للاعب عقب انضمامة للفريق، وكان بيراميدز قد نجح فى ضم جلال قائد المنتخب الوطني الأولمبي الذي يستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو الصيف المقبل في اليابان، ليصبح لاعبا في صفوف بيراميدز بداية من انتقالات الشتاء.

وشارك أسامة جلال في التدريب الأول للفريق بعد قيده محليا وأفريقيا، وسط حفاوة بالغة من لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والترحيب باللاعب الشاب.

ويستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة انبي يوم الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت في الجولة ١١ من الدوري الممتاز.