شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلى و الدحيل و القنوات الناقلة الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد بصفة رسمية نقل مباراة الاهلى و الدحيل فى مونديال كأس العالم للاندية التي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية، على قنوات الكأس الرياضية و بين سبورت المفتوحة بجانب وجود مفاوضات من جانب قنوات أبو ظبي الرياضية للحصول على حقوق مباريات الاهلى .

وكان الاتحاد الدولى قد أبدي موافقته على نقل بعض مباريات البطولة على القنوات المفتوحة خصوصا وانه صاحب الحق فى الموافقة من عدمه فى نقل المباريات الخاصة ب" فيفا ".

ويواصل فريق الأهلى تدريباته على استعدادا للمباراة المقرر اقامتها الخميس المقبل عند السابعة و النصف مساء، والذى يسعى من خلالها بطل مصر للفوز والتأهل لملاقاة بيرن ميونخ فى الدور قبل النهائي للبطولة .