شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للاهلى أمام الدحيل بمونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الأهلى تدريباتة اليومية استعدادا لمواجهة الدحيل القطرى الخميس المقبل فى مستهل مشواره بمونديال الأندية .

ويرغب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى فى الدفع بالقوة الضاربة من البداية لتحقيق الفوز لكتابة مجد جديد بالمونديال ووفقا للمعلومات الواردة من الدوحة فان المدير الفنى إستقر بنسبة كبيرة على التشكيل الذى سيخوض المباراة.

وينتظر أن يضم محمد الشناوي، فى حراسة المرمى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى، و عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، ومحمد شريف فى مركز رأس الحربة".