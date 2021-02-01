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كلوب: محمد صلاح لاعب عالمي

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنت صحيفة ميرور الإنجليزية باللاعب المصري محمد صلاح، بعد الثنائية التي أحرزها في مرمي وستهام والحفاظ على صدارة هدافي المسابقة، وقالت الصحيفة في المانشيت الرئيسي بها: «بعيد عن المستوى؟ انتظر لحظة.. هو لاعب من طراز عالمي»، في إشارة إلى إشادة يورجن كلوب، مدرب ، بمستوى لاعبه محمد صلاح.

وأضافت الصحيفة أن «اللاعب المصري يثبت دائما أنه على قدر المسؤولية»، وتابعت: «عرض صلاح السوبر.. المهاجم المصري يضع البطل مجددًا في سباق اللقب».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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