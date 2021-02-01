شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: محمد صلاح لاعب عالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنت صحيفة ميرور الإنجليزية باللاعب المصري محمد صلاح، بعد الثنائية التي أحرزها في مرمي وستهام والحفاظ على صدارة هدافي المسابقة، وقالت الصحيفة في المانشيت الرئيسي بها: «بعيد عن المستوى؟ انتظر لحظة.. هو لاعب من طراز عالمي»، في إشارة إلى إشادة يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بمستوى لاعبه محمد صلاح.

وأضافت الصحيفة أن «اللاعب المصري يثبت دائما أنه على قدر المسؤولية»، وتابعت: «عرض صلاح السوبر.. المهاجم المصري يضع البطل مجددًا في سباق اللقب».