شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المباراة المقبلة لمحمد صلاح فى البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصرى، محمد صلاح، مباراته المقبلة فى الدورى الإنجليزى لكرة القدم، أمام نظيره برايتون، فى الجولة 22، الأربعاء، عند العاشرة والربع مساء.

يحتل الريدز المركز الثالث فى جدول المسابقة، برصيد 40 نقطة، فيما يحتل منافسه المركز الـ17، فى الجدول برصيد 21 نقطة.

ويتبوأ محمد صلاح صدارة هدافى المسابقة، برصيد 15 هدفاً، بعد هدفيه فى المباراة الأخيرة أمام فريق ويست هام، يليه كل من هارى كين، وسون، نجما فريق توتنهام برصيد 12 هدفا.