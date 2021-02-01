اخبار الرياضه

تعرف على موعد المباراة المقبلة لمحمد صلاح فى البريميرليج

0 نشر
محمد الشرقاوي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المباراة المقبلة لمحمد صلاح فى البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فريق بقيادة الفرعون المصرى، محمد صلاح، مباراته المقبلة فى الدورى الإنجليزى لكرة القدم، أمام نظيره برايتون، فى الجولة 22، الأربعاء، عند العاشرة والربع مساء.

يحتل الريدز المركز الثالث فى جدول المسابقة، برصيد 40 نقطة، فيما يحتل منافسه المركز الـ17، فى الجدول برصيد 21 نقطة.

ويتبوأ محمد صلاح صدارة هدافى المسابقة، برصيد 15 هدفاً، بعد هدفيه فى المباراة الأخيرة أمام فريق ويست هام، يليه كل من هارى كين، وسون، نجما فريق توتنهام برصيد 12 هدفا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    165,951

  • تعافي

    129,636

  • وفيات

    9,316

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا