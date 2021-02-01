شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اللاعبين الـ7 الجدد في صفقات المقاصة الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادي المقاصة تدعيم صفوف الكرة بعدد 7 لاعبين جدد رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية، في إطار تلبية الاحتياجات الفنية للفريق وبناء على توصية إيهاب جلال المدير الفني.

وأكد العميد سيد متولي، المدير الرياضي للمقاصة، مدير التعاقدات، أن المقاصة دعم صفوفه بـ7 صفقات مع إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، وهم على النحو التالي، في خط هجوم الفريق تم التعاقد مع اللاعب باسم مرسي والذي انضم للفريق في صفقة انتقال نهائي قادما من نادي الإنتاج الحربي، بجانب أحمد أوفا القادم من فريق سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة.

وأضاف متولي أن المقاصة حصل على خدمات إبراهيم أبواليزيد، مدافع الإسماعيلي على سبيل الإعارة، بجانب مدافع الشرطة، طه جمعة، والذي انتقل للمقاصة في صفقة بيع نهائي، إضافة إلى الظهير الأيمن الشاب فارس طارق القادم على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.

وأكمل متولي أن المقاصة دعم خط وسط فريق الكرة باللاعب محمد مخلوف القادم على سبيل الإعارة من الإسماعيلي، بجانب إسلام صالح، لاعب أسوان السابق والذي تم ضمه في صفقة انتقال حر، وتم قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة المقاصة قبل إغلاق القيد الشتوي ليلة أمس.

وأوضح العميد سيد متولي أن قائمة المقاصة خلت من اثنين لاعبين فقط وهما مروان حمدي الذي انتقل بشكل نهائي إلى الزمالك، ورجب عمران الذي انضم لصفوف سيراميكا كيلوباترا بشكل نهائي أيضا.