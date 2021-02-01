شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اللاعبين الـ7 الجدد في صفقات المقاصة الشتوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادي المقاصة تدعيم صفوف الكرة بعدد 7 لاعبين جدد رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية، في إطار تلبية الاحتياجات الفنية للفريق وبناء على توصية إيهاب جلال المدير الفني.
وأكد العميد سيد متولي، المدير الرياضي للمقاصة، مدير التعاقدات، أن المقاصة دعم صفوفه بـ7 صفقات مع إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، وهم على النحو التالي، في خط هجوم الفريق تم التعاقد مع اللاعب باسم مرسي والذي انضم للفريق في صفقة انتقال نهائي قادما من نادي الإنتاج الحربي، بجانب أحمد أوفا القادم من فريق سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة.
وأضاف متولي أن المقاصة حصل على خدمات إبراهيم أبواليزيد، مدافع الإسماعيلي على سبيل الإعارة، بجانب مدافع الشرطة، طه جمعة، والذي انتقل للمقاصة في صفقة بيع نهائي، إضافة إلى الظهير الأيمن الشاب فارس طارق القادم على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.
وأكمل متولي أن المقاصة دعم خط وسط فريق الكرة باللاعب محمد مخلوف القادم على سبيل الإعارة من الإسماعيلي، بجانب إسلام صالح، لاعب أسوان السابق والذي تم ضمه في صفقة انتقال حر، وتم قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة المقاصة قبل إغلاق القيد الشتوي ليلة أمس.
وأوضح العميد سيد متولي أن قائمة المقاصة خلت من اثنين لاعبين فقط وهما مروان حمدي الذي انتقل بشكل نهائي إلى الزمالك، ورجب عمران الذي انضم لصفوف سيراميكا كيلوباترا بشكل نهائي أيضا.
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