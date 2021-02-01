شكرا لقرائتكم خبر عن يتفوق على الشناوي ونوير.. العملاق هيونج لي أطول لاعب في ‏كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قوائم الأندية الستة المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2020، والتي ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل بقطر.

ويعتبر اللاعب الياباني هيونج لي، مهاجم فريق نادي أولسان هيونداي، حامل لقب دوري أبطال اّسيا، هو أطول لاعبي المسابقة على الاطلاق من بين جميع لاعبي الأندية المشاركة.

هيونج لي البالغ من العمر 22 عاماً يشغل مركز المهاجم الصريح ويتردي القميص رقم 29 بصفوفه فريقه الذي سيواجه تايجرز المسكيكي في الدور ربع النهائي، على أن يلعب الفائز أمام بالميراس البرازيلي في نصف النهائي.

"لي" يبلغ طوله 1.94 متراً ليكون أطول لاعب في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، متفوقاً على عدد كبير من حراس المرمى في البطولة من حيث الطول، وعلى رأسهم نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني صاحب الـ 1.93 متراً، كذلك ناويل حارس تايجرز صاحب الطول نفسه لنوير، ومحمد الشناوي حارس الأهلي "1.91 متراً"، بالاضافة إلى ألكسندر نوبل لاعب البايرن صاحب الـ 1.93 متراً.

"لي" شارك في 4 مباريات دولية بقميص المنتخب الياباني ونجح في تسجيل هدف وحيد.