شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه ووائل جمعة يحتفظان برقم مميز ‏في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي قوائم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية قطر 2020، والتي ستنطلق منافساتها في فبراير المقبل.

وتضمنت قائمة الأهلي إسم الحارس مصطفى شوبير، والذي يعد أصغر لاعب سناً من بين جميع لاعبي الفريق الأحمر بالقائمة، حيث يبلغ 20 عاماً و8 أشهر.

ويعتبر محمود حسن تريزيجيه، نجم استون فيلا الانجليزي الحالي والأهلي السابق هو أصغر لاعب سناً شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية عبر المشاركات الخمسة السابقة.

وشارك ترزيجيه في لقاء الأهلي أمام هيروشيما الياباني في نسخة 2012 باليابان وهو يبلغ من العمر 18 عاماً وشهرين و8 أيام، حيث أشركه يومها المدير الفني حسام البدري في لقاء حسمه بطل أفريقيا بهدفين مقابل هدف على حساب صاحب الأرض.

وجاء ترزيجيه في المرتبة التاسعة من حيث قائمة أصغر اللاعبين مشاركةً في مباريات كأس العالم للأندية عبر تاريخ المسابقة، وهي القائمة التي تصدرها فيكتور مانون لاعب باتشوكا المكسيكي، والذي شارك في مباراة فريقه أمام جامبا أوساكا الياباني في نسخة 2008 عن عمر 16 عاماً و 10 أشهر و 15 يوماً.

أما عن ثاني أصغر لاعب مشاركاً في تاريخ مباريات الأهلي مشاركةً في كأس العالم للأندية فهو قائد الاتحاد الحالي حسام عاشور، والذي شارك في مباراة اتحاد جدة السعودي في باكورة مباريات المارد الأحمر بالمسابقة العالمية في 2005، وكان عاشور وقتها يبلغ 19 عاماً و 9 أشهر ويومين.

أما عن أكبر لاعبي الأهلي سناً في القائمة فهو الحارس والقائد محمد الشناوي صاحب الـ 32 عاماً و 54 يوماً.

ويعتبر وائل جمعة المدافع التاريخي للنادي الأهلي هو أكبر لاعب سناً شارك في مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية، حيث شهدت أخر مباراة للفريق في المسابقة العالمية أمام مونتيري المكسيكي في نسخة 2013 مشاركته عن عمر يبلغ 38 عاماً و 4 أشهر و15 يوماً، ليحتل المرتبة رقم 12 من بين أكبر اللاعبين سناً المشاركين في مباريات كأس العالم للأندية عبر تاريخها قبل انطلاق النسخة المقبلة، ويليه محمد بركات الذي لعب مباراة مونتيري المكسيكي أيضاً في لقاء تحديد المركز الثالث في نسخة 2012 وهو في الخامسة والثلاثين من عمره، محتلاً المركز رقم 33 كأكبر اللاعبين سناً في تاريخ البطولة.