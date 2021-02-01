شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون جنيه من «الرياضة» لدعم استضافة ملعب بتروسبورت 6 مباريات لأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باعتماد مبلغ 500 ألف جنيه، لدعم نادى أسوان الرياضى من خلال تسديد القيمة الإيجارية للنادى والمتعلقة بتخصيص معلب بتروسبورت لإقامة واستضافة 6 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020/2021 .

ووجه المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، شكره لوزير الرياضة على ما يقدمه من أوجه رعاية واهتمام لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء المحافظة وهو ما يساهم بشكل مباشر في نشر وتوفير هذه الأنشطة بكافة أنحاء المحافظة على الوجه الأكمل.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن هناك تواصل مستمر بين المحافظة ومجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذا النادى العريق لاستكمال مسيرته في مسابقة دورى الأضواء والشهرة، لافتاً إلى أنه قام بمخاطبة وزير الشباب والرياضة لتوفير الدعم المالى للنادى وهو الذي لاقى استجابة سريعة من الوزير مما يؤكد على حرص أجهزة الدولة برعاية أبناء الجنوب للاستمرار في التمثيل المشرف لهم في المسابقات الرياضية المختلفة .