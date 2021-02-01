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توتنهام يرفض تمديد إعارة جاريث بيل

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محمد الشرقاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية لدى مسؤولى نادى توتنهام الإنجليزى لعدم تمديد إعارة جاريث بيل، نجم منتخب ويلز، القادم من صفوف الإسبانى، بعد نهاية إعارته الموسم الجارى، وذلك بعد ظهوره بمستوى مخيب للآمال فى مباريات فريقه.

ورفض جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام، التعليق على مستوى بيل، بعد الانتهاء من مباراة برايتون التى خسرها السبيرز، وهى الخسارة الثانية لفريقه على التوالى فى الدورى الإنجليزى.

ووفقاً لعدد من التقارير الصحفية، فإن مورينيو يشعر بخيبة أمل بسبب تراجع مستوى جاريث بيل، وعدم قدرته على تعويض غياب نجم الفريق هارى كين للإصابة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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