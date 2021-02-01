شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يرفض تمديد إعارة جاريث بيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية لدى مسؤولى نادى توتنهام الإنجليزى لعدم تمديد إعارة جاريث بيل، نجم منتخب ويلز، القادم من صفوف ريال مدريد الإسبانى، بعد نهاية إعارته الموسم الجارى، وذلك بعد ظهوره بمستوى مخيب للآمال فى مباريات فريقه.

ورفض جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام، التعليق على مستوى بيل، بعد الانتهاء من مباراة برايتون التى خسرها السبيرز، وهى الخسارة الثانية لفريقه على التوالى فى الدورى الإنجليزى.

ووفقاً لعدد من التقارير الصحفية، فإن مورينيو يشعر بخيبة أمل بسبب تراجع مستوى جاريث بيل، وعدم قدرته على تعويض غياب نجم الفريق هارى كين للإصابة.