شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم مذهل لمحمد صلاح من المواقع الانجليزية في مباراة وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت أمس مباراة وست هام ضد ليفربولفي الأسبوع 21 من الدوري الإنجليزي، وعاد فريق ليفربول لتقديم أدائه المعهود، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، خاصة من المهاجمين، وقدم محمد صلاح أداء مميزا في هذه المباراة بإحرازه هدفين من أصل 3 أهداف لليفربول، حيث ضرب عدة عصافير بحجر واحد، فبجانب عودة ليفربول لنتائجه وأدائه المميز، عزز محمد صلاح تصدره لترتيب هدافي الدوري الانجليزيبـ 15 هدفا، حيث إن أقرب المنافسين له سجل 12 هدفا، وهو ما جعله يبتعد في الصدارة، بالإضافة إلى ذلك عزز ليفربول ترتيبه في الدوري واحتل المركز الثالث وجمع 40 نقطة ليكون الفرق بينه وبين المتصدر 4 نقاط، حيث يحتل فريق مانشستر سيتي الصدارة بـ 44 نقطة وأيضا في حالة تعثر مانشستر يونايتد الوصيف في أي مباراة فقد يتجاوزه ليفربول، حيث إن اليونايتد لديه 41 نقطة وهو ما يجعل ليفربول يعود للمنافسة من جديد على الحفاظ على لقب بطل الدوري الإنجليزي.

تقييم لاعبي ليفربول في هذه المباراة من المواقع والصحف الإنجليزية كان مرتفعا نظرا للأداء والنتيجة، حيث إن أقل اللاعبين حصل على 6.1 درجة وهو المهاجم أوريجي، يليه اللاعبان جيمس ميلنر والحارس أليسون بمتوسط تقييم 6.8 ثم روبرتسون بتقييم 6.9 درجة.

أما افضل وأعلى اللاعبين تقييما في المباراة فكان لاعبنا محمد صلاح، حيث غرد بعيدا عن الجميع وحصل على متوسط تقييم 9 درجات من 10 وهو من أفضل التقييمات التي حصل عليها صلاح طوال الفترة السابقة حتى إن أقرب اللاعبين له حصل على تقييم 7.7 وهو اللاعب فيليبس يليه اللاعب فينالدوم محرز الهدف الثالث لفريق ليفربول.

وفيما يلي متوسط تقييم جميع لاعبي ليفربول من المواقع والصحف الإنجليزية بعد مباراتهم ضد وست هام.