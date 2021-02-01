شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك السابق: اللعب للأهلي كان حلم حياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سمير، لاعب فريق طلائع الجيش، أن الانضمام للنادي الأهلي شرف وحلم كبير له.

وقال سمير لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «شرف لي اللعب للنادي الأهلي وهذا حلم من أحلامي، قبل ذلك كانت الأمور صعبة بسبب وضع فريقي طلائع الجيش وأنا لا يمكن أن أقفز من المركب».

وأضاف سمير: «لم يتم التواصل معي من مسؤولي الأهلي بشكل رسمي ولكن أكثر من مرة كان هناك مفاوضات من أشخاص مقربين من مسؤولي الأحمر».