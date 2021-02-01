شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخبنا الوطني يواصل معسكره بسيئون استعدادا لتصفيات كأسي العالم وآسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حصصه التدريبية بقيادة مدربه الوطني الكابتن سامي النعاش، على أرضية الإستاد الأولمبي بمدينة سيئون، في اطار المعسكر التدريبي الداخلي للمنتخب استعدادا للتصفيات المشتركة لكأس العالم ٢٠٢٢م بقطر وكأس اسيا ٢٠٢٣م.



وأوضح اداري المنتخب الكابتن عبدالرقيب العديني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أهمية المعسكر الداخلي الذي سيستمر على مدى شهر كامل في رفع الجاهزية البدنية والاستعداد الجيد للمباراتين القادمتين مع المنتخب السعودي والأوزبكي في الـ25 من مارس المقبل.