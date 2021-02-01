شاطئ الشروق يحتضن سباق دبي للدراجات المائية السبت



ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل، سباق دبي للدراجات المائية -الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2021 فاتحة الأنشطة والفعاليات العالمية في بطولات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي إم-.

ويأتي تنظيم السباق الكبير ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2020-2021 في دبي، وتواصلاً مع الاهتمام المستمر من النادي بهذه الرياضة والتي شهدت تنظيم أول سباق عام 1990 ثمت استضافة النادي لبطولة العالم للمرة الأولى في المنطقة والشرق الأوسط عام 1995 ثم عام 2003 للمرة الثانية ومرة ثالثة شهر نوفمبر من عام 2017.

ودرج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل عام على تنظيم جولات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، والتي أصبحت حدثاً دولياً العام الماضي، وشهد عام 2020 تنظيم الجولة الافتتاحية من البطولة والتي مثلت باكورة فعاليات الأحداث الدولية في روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي إم- حينها.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في المنافسات التي تشمل العديد من الفئات وهي: جالس محترفين جي بي 1 وجالس جي بي 2 وجالس جي بي 3 وجالس جي بي 4 وواقف محترفين جي بي 1 وواقف جي بي 2 وواقف جي بي 3.3 وجي بي 3.2 وجي بي 3.1

كما رحبت اللجنة المنظمة في النادي بالمشاركين في فئة الحركات الاستعراضية إحدى منافسات المحترفين والتي تدخل ضمن نقاط التصنيف الدولي مع فئتي جالس وواقف محترفين، إضافة إلى فئة الألواح المائية الطائرة -هايدروفلاي- والتي تستهوي الشباب في المنطقة حيث ضمها النادي لسباقات الدراجات المائية عام 2016.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن اللجنة المنظمة للحدث رفعت من درجات الاستعداد لسباق دبي للدراجات المائية الحدث الكبير والذي يعد فاتحة جولات بطولة الإمارات الدولية وأول الفعاليات التي تحظى بصبغة عالمية في روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، والذي يضعها دائماً في الروزنامة العالمية وتحتسب على إثر نتائجها قوائم التصنيف في فئات المحترفين.

وقال القمري: « قمت بجهود كبيرة واتصالات مع شركاء النجاح في الدوائر الحكومية من أجل إنجاح التظاهرة التي ستقام هذا العام في أجمل شواطئ دانة الدنيا دبي، شاطئ الشروق، والذي سبق واستضاف الحدث قبل عامين أضاف إلى الكثير من الفعاليات الرياضية البحرية ومن بينها مهرجان دبي البحري الصيفي 2020».

وقال أيضاً: «تتواصل حالياً عملية التسجيل والتي تستمر يومياً حتى يوم الخميس المقبل موعد إعلان القائمة الأولية، حيث قامت اللجنة المنظمة في النادي بشرح كافة التفاصيل للراغبين في المشاركة للتسجيل عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، وأرفقت معها الرابط الإلكتروني للتسجيل».