شكرا لقرائتكم خبر عن "أحلى أيام العمر".. شوبير يستعيد ذكرياته بصورة مع نجوم الأهلى تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الإعلامي أحمد شوبير، صورة تجمعه مع نجوم فريق الأهلي تحت 17 سنة، واستعاد من خلالها ذكرياته مع أحد الأجيال الذهبية للقلعة الحمراء، ونشر شوبير صورته حينما كان شابا صغيرا في النادي الأحمر، وعلق قائلا: " فريق تحت 17 سنه كلهم نجوم من العيار الثقيل بقيادة المدرب القدير د عمرو أبو المجد، أحلى أيام العمر وأجمل أصحاب".



شوبير على تويتر

وضمت الصورة التي نشرها أحمد شوبير، كل من: "ماهر عبد الغفار، أشرف صبحي، د عمرو أبو المجد، حسام البدرى، بدر حامد، علاء حسن، حاتم كردي، محمود جابر، محسن حسن، عصام رياض، محي الشبل، احمد شوبير".



احمد شوبير مع فريق تحت ال17 سنة

من جانب آخر، طالب الإعلامى أحمد شوبير اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بإعادة كل العضويات المشطوبة فى القلعة البيضاء، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : " لجنة الزمالك تسير بصورة رائعة ومردودها واضح على فريق الكرة الذى يتصدر الدوري عن جدارة واستحقاق ويقدم مباريات ممتعة، كذلك ملف الميركاتو الشتوى تم ادارته بنجاح كبير سواء بالصفقات الجديدة أو حتى ملف الراحلين وتحقيق مكاسب مالية من بيعهم".

وأضاف شوبير: "كذلك إعادة بعض العضويات المشطوبة بالنادى قرار صائب وأتمنى أن تعود كل العضويات المشطوبة والتى تستحق العودة لأن عددها كبير بالفعل".

وأردف شوبير: "اللجنة نجحت فى ملف تمديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم وكذلك أدارت ملف احتراف مصطفى محمد بذكاء كبير".

وتابع شوبير: " الإعلان عن تعاون مع وزارة الانتاج الحربى لإنشاء ستاد للزمالك ضربة معلم والأهم أنها واقعية وليست خيال مثلما كان الوضع فى وقت سابق حيث تم الاعلان مرارا وتكراراً عن فرع الزمالك وستاده فى أكتوبر وكنت أذهب بنفسى لإشاهده وأراه صحراء جرداء لازرع فيها ولا ماء ولكن الوضع مختلف هذه المرة لذا يجب أن نشيد باللجنة لانها تستحق التحية".